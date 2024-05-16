Российские войска поразили «Искандером» штаб ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России при помощи «Искандера» уничтожили склад зенитно-ракетной бригады вооруженные сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих», – указано в сообщении ведомства.
8 апреля ВС РФ уничтожили в результате удара ракетного комплекса «Искандер» склад украинских БПЛА и цех по их производству. Атака стала ответной реакцией на удары Киева по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
В последние дни боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова, Бугроватки в Харьковской области.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Их результаты власти Украины не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.