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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили тему Украины в формате тет-а-тет

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил тему Украины с председателем КНР Си Цзиньпином в формате тет-а-тет. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что лидеры очень подробно обсудили украинский вопрос в рамках неформальной части переговоров.

16 мая Владимир Путин и Си Цзиньпин около восьми вечера по пекинскому времени (15.00 по мск) начали неформальное общение в правительственной резиденции «Чжуннаньхай», которое продлилось практически до полуночи по местному времени (19.00 по мск). Встреча прошла без присутствия СМИ.

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом. 16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе, встреча продлилась около 2,5 часа. Лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.

17 мая Путин находится с визитом в городе Харбин. У него запланировано открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В Харбине Путина сопровождает заместитель председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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