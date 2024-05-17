Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили тему Украины в формате тет-а-тет

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом. 16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе, встреча продлилась около 2,5 часа. Лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.