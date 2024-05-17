Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили тему Украины в формате тет-а-тет
Президент России Владимир Путин обсудил тему Украины с председателем КНР Си Цзиньпином в формате тет-а-тет. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Он отметил, что лидеры очень подробно обсудили украинский вопрос в рамках неформальной части переговоров.
16 мая Владимир Путин и Си Цзиньпин около восьми вечера по пекинскому времени (15.00 по мск) начали неформальное общение в правительственной резиденции «Чжуннаньхай», которое продлилось практически до полуночи по местному времени (19.00 по мск). Встреча прошла без присутствия СМИ.
Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом. 16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе, встреча продлилась около 2,5 часа. Лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.
17 мая Путин находится с визитом в городе Харбин. У него запланировано открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. В Харбине Путина сопровождает заместитель председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэн.