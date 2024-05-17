Путин в Харбине ответил студентам, образование в какой стране лучше получить

В начале встречи Путин сообщил, что сейчас в РФ получают высшее образование около 50 000 китайских граждан, а в КНР – 16 000 россиян, и это число будет расти, уверен он. Так, в прошлом году российскими и китайскими консульскими учреждениями выдано 34 000 учебных виз, что в два раза больше, чем в 2022 г., сказал президент. Всего между странами действуют 12 межвузовских ассоциаций, которые включают около 600 образовательных учреждений. По словам Путина, это наглядно свидетельствует о развитии стратегического партнерства между странами.