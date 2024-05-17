Путин в Харбине ответил студентам, образование в какой стране лучше получить
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами политехнического университета в городе Харбине в КНР ответил на вопрос, какое образование лучше получать – китайское или российское. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
«Это неважно, где вы получаете образование, важно, чтобы оно было качественным. Это первое. И второе – надо самому научиться учиться и учиться всегда», – ответил Путин на вопрос студента второго курса факультета «Китайский язык и литература» Владимира Чубревича. Президент также добавил, что учащийся сделал хороший выбор университета для обучения, поскольку китайский язык и литературу нужно изучать именно в КНР.
В начале встречи Путин сообщил, что сейчас в РФ получают высшее образование около 50 000 китайских граждан, а в КНР – 16 000 россиян, и это число будет расти, уверен он. Так, в прошлом году российскими и китайскими консульскими учреждениями выдано 34 000 учебных виз, что в два раза больше, чем в 2022 г., сказал президент. Всего между странами действуют 12 межвузовских ассоциаций, которые включают около 600 образовательных учреждений. По словам Путина, это наглядно свидетельствует о развитии стратегического партнерства между странами.
Президент России и расширенная делегация из членов нового правительства и представителей бизнеса прибыли в Китай с государственным визитом 15 мая. Поездка продлится два дня – 16 и 17 мая. Путин уже посетил Пекин и Харбин.
16 мая в столице Китая состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам лидеры стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.