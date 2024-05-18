Reuters: нефтяной танкер загорелся после ракетного удара у берегов Йемена
На борту нефтяного танкера, следующего под флагом Панамы, начался пожар в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности.
Инцидент произошел в 10 морских милях (18,5 км) к юго-западу от Мохи. В сообщении отмечается, что танкеру была оказана помощь.
10 мая в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили о перестрелке между двумя кораблями в Аденском заливе, судно и экипаж, подвергшиеся нападению, находятся в безопасности.
Йеменские вооруженные силы начнут нападать на связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа, заявил 3 мая военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, вооруженные силы Йемена введут санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению Израиля, и будут препятствовать их прохождению.
27 апреля Сариа заявил, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Силы хуситов также нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Военный представитель хуситов заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий.
26 апреля хуситы также сообщили об атаке на израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе, назвав операцию успешной. 30 апреля хуситы атаковали коммерческое судно Cyclades и два американских эсминца в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане.