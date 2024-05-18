Суд в США приговорил напавшего на мужа Пелоси к 30 годам тюрьмы
Суд в Сан-Франциско приговорил к 30 годам заключения канадца-нелегала Давида Депапа, напавшего на супруга экс-спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси Пола, пишет Reuters.
Речь идет об инциденте 28 октября 2022 г., когда Депап проник в дом Пелоси и напал на ее мужа с молотком. Пол был госпитализирован с трещиной в черепе и травмами рук. В это время Пелоси была в Вашингтоне.
Обвинение просило подсудимому 40 лет тюремного заключения, его защита призывала ограничить наказание 14 годами.
По информации агентства, нападавший признал в суде, что намеревался взять экс-спикера палаты представителей конгресса США в заложники. При этом Депап не признает себя виновным.
Пелоси призвала судью назначить нападавшему «очень длительное» наказание. По словам ее супруга, травмы, нанесенные Депапом, до сих пор сказываются на его здоровье. Пол испытывает «трудности с равновесием», ощущает частые головокружения и повредил нерв в левой руке.
17 ноября 2022 г. телеканал CNBS сообщил, что Пелоси уйдет в отставку после победы республиканцев, взявших большинство в палате.
Пелоси возглавляла демократов в палате с 2007 г., как при их большинстве в нижней палате, так и при меньшинстве. Как пояснила сама экс-спикер, на уход с поста ее сподвигли не только победа республиканцев, но и нападение на мужа. Пелоси возглавляла демократов в палате с 2007 г., как при их большинстве в нижней палате, так и при меньшинстве.