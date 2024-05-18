Суд в США приговорил напавшего на мужа Пелоси к 30 годам тюрьмы

Пелоси возглавляла демократов в палате с 2007 г., как при их большинстве в нижней палате, так и при меньшинстве. Как пояснила сама экс-спикер, на уход с поста ее сподвигли не только победа республиканцев, но и нападение на мужа. Пелоси возглавляла демократов в палате с 2007 г., как при их большинстве в нижней палате, так и при меньшинстве.