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Суд в США приговорил напавшего на мужа Пелоси к 30 годам тюрьмы

Ведомости

Суд в Сан-Франциско приговорил к 30 годам заключения канадца-нелегала Давида Депапа, напавшего на супруга экс-спикера палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси Пола, пишет Reuters.

Речь идет об инциденте 28 октября 2022 г., когда Депап проник в дом Пелоси и напал на ее мужа с молотком. Пол был госпитализирован с трещиной в черепе и травмами рук. В это время Пелоси была в Вашингтоне. 

Обвинение просило подсудимому 40 лет тюремного заключения, его защита призывала ограничить наказание 14 годами. 

По информации агентства, нападавший признал в суде, что намеревался взять экс-спикера палаты представителей конгресса США в заложники. При этом Депап не признает себя виновным. 

Пелоси призвала судью назначить нападавшему «очень длительное» наказание. По словам ее супруга, травмы, нанесенные Депапом, до сих пор сказываются на его здоровье. Пол испытывает «трудности с равновесием», ощущает частые головокружения и повредил нерв в левой руке.

17 ноября 2022 г. телеканал CNBS сообщил, что Пелоси уйдет в отставку после победы республиканцев, взявших большинство в палате.

Пелоси возглавляла демократов в палате с 2007 г., как при их большинстве в нижней палате, так и при меньшинстве. Как пояснила сама экс-спикер, на уход с поста ее сподвигли не только победа республиканцев, но и нападение на мужа. Пелоси возглавляла демократов в палате с 2007 г., как при их большинстве в нижней палате, так и при меньшинстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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