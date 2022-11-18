Нэнси Пелоси не будет возглавлять демократов

В последние месяцы своего пребывания на посту спикера Пелоси отметилась тем, что спровоцировала эскалацию в американо-китайских отношениях. Речь идет о ее визите на Тайвань 2 августа, который Белый дом официально не одобрял. Как заявил тогда Байден, поездка Пелоси на Тайвань не кажется ему удачной затеей. Тем не менее Вашингтон не стал препятствовать Пелоси. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила на брифинге 29 июля, что «члену конгресса не говорят, куда он может ездить, а куда не может». В свою очередь власти КНР резко осудили визит спикера на Тайвань, а после отбытия Пелоси китайские вооруженные силы развернули масштабные учения в Южно-Китайском море.