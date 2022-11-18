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Республиканцы получили контроль над палатой представителей США

На объеме поддержки Украины это не скажется, уверены эксперты
Владимир Кулагин
Решающую победу в палате представителей республиканцы одержали в Калифорнии / Mathieu Lewis-Rolland / Getty Images via AFP

Получив большинство в палате представителей конгресса США, республиканцы намерены тщательней контролировать расходование военной помощи Украиной и постараются перенести фокус внимания внешней политики США на Китай. Это может замедлить получение новой военно-финансовой поддержки Киевом, считают эксперты

Республиканская партия США 17 ноября преодолела планку в необходимые 218 мест для получения большинства в палате представителей конгресса. Об этом свидетельствуют опубликованные прогнозы телекомпаний CNN и NBC. Согласно данным последней, сейчас республиканцы обеспечивают себе 221 место из 435. Демократы пока получают 214 мест в нижней палате конгресса, а ранее они сохранили контроль за сенатом (50 мест плюс решающий голос вице-президента демократа Камалы Харрис). Решающую победу в палате представителей республиканцы одержали в Калифорнии, где в одном из округов смог переизбраться конгрессмен Марк Гарсия. Президент США демократ Джо Байден поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей и заявил о готовности взаимодействовать с ними.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных