Республиканцы получили контроль над палатой представителей США

Республиканская партия США 17 ноября преодолела планку в необходимые 218 мест для получения большинства в палате представителей конгресса. Об этом свидетельствуют опубликованные прогнозы телекомпаний CNN и NBC. Согласно данным последней, сейчас республиканцы обеспечивают себе 221 место из 435. Демократы пока получают 214 мест в нижней палате конгресса, а ранее они сохранили контроль за сенатом (50 мест плюс решающий голос вице-президента демократа Камалы Харрис). Решающую победу в палате представителей республиканцы одержали в Калифорнии, где в одном из округов смог переизбраться конгрессмен Марк Гарсия. Президент США демократ Джо Байден поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей и заявил о готовности взаимодействовать с ними.