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Визит Пелоси на Тайвань может обрушить всю архитектуру американо-китайских отношений

Это серьезнейший кризис в отношениях США и Пекина с конца 1990-х годов
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Визиту Пелоси (на фото) предшествовала наращивавшаяся с конца прошлой недели военная активность США, Китая и собственно Тайваня вокруг острова / Taiwan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA) / AFP

Вечером 2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в рамках своего азиатского турне прибыла на борту военного Boeing C-40С американских ВВС в аэропорт Тайбэя.

Власти Китая неоднократно заявляли, что такая акция станет нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, и грозили «серьезными последствиями» США. Белый дом отрицал наличие какой-либо угрозы для Пекина, а Пелоси, непосредственно после посадки, – какие-либо изменения американской политики по отношению к Тайваню, которая базируется на принципе «одного Китая». Пекин, в свою очередь, после посадки спикера палаты представителей конгресса заявил о решительном протесте и анонсировал новые масштабные военные учения с 4 по 7 августа. Уже вечером 2 августа запланированы стрельбы неядерных баллистических ракет в сторону Тайваньского пролива.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных