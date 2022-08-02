Визит Пелоси на Тайвань может обрушить всю архитектуру американо-китайских отношений

Власти Китая неоднократно заявляли, что такая акция станет нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, и грозили «серьезными последствиями» США. Белый дом отрицал наличие какой-либо угрозы для Пекина, а Пелоси, непосредственно после посадки, – какие-либо изменения американской политики по отношению к Тайваню, которая базируется на принципе «одного Китая». Пекин, в свою очередь, после посадки спикера палаты представителей конгресса заявил о решительном протесте и анонсировал новые масштабные военные учения с 4 по 7 августа. Уже вечером 2 августа запланированы стрельбы неядерных баллистических ракет в сторону Тайваньского пролива.