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Минобрнауки предложило ликвидировать филиал МГУ в Словении

Ведомости

 

Минобрнауки выступило с инициативой о ликвидации филиала Московского госуниверситета (МГУ) в городе Копер в Словении. Соответствующий проект постановления был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, изменения предлагается внести в устав вуза, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г.

«Абзац девятый п. 14 признать утратившим силу», – говорится в постановлении.

В данном абзаце устава МГУ указан филиал вуза в Копере. На сегодняшний день это единственный филиал МГУ в Европе. По указанной в уставе информации, Московский госуниверситет имеет 11 филиалов, в том числе в городе Дубна Московской области, в Нижегородской области, в Севастополе, Ташкенте, Краснодарском крае, Чеченской республике, Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщило, что проект постановления разработан в связи с ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета.

По данным пресс-службы МГУ, филиал в Копере был открыт в ноябре 2017 г. по инициативе словенской стороны и стал первым зарубежным представительством в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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