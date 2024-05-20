Минобрнауки предложило ликвидировать филиал МГУ в Словении

В данном абзаце устава МГУ указан филиал вуза в Копере. На сегодняшний день это единственный филиал МГУ в Европе. По указанной в уставе информации, Московский госуниверситет имеет 11 филиалов, в том числе в городе Дубна Московской области, в Нижегородской области, в Севастополе, Ташкенте, Краснодарском крае, Чеченской республике, Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении.