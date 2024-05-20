Минобрнауки предложило ликвидировать филиал МГУ в Словении
Минобрнауки выступило с инициативой о ликвидации филиала Московского госуниверситета (МГУ) в городе Копер в Словении. Соответствующий проект постановления был опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно документу, изменения предлагается внести в устав вуза, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г.
«Абзац девятый п. 14 признать утратившим силу», – говорится в постановлении.
В данном абзаце устава МГУ указан филиал вуза в Копере. На сегодняшний день это единственный филиал МГУ в Европе. По указанной в уставе информации, Московский госуниверситет имеет 11 филиалов, в том числе в городе Дубна Московской области, в Нижегородской области, в Севастополе, Ташкенте, Краснодарском крае, Чеченской республике, Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщило, что проект постановления разработан в связи с ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета.
По данным пресс-службы МГУ, филиал в Копере был открыт в ноябре 2017 г. по инициативе словенской стороны и стал первым зарубежным представительством в Европе.