Медведев: расследование позволит установить причины ЧП с вертолетом Раиси
Расследование позволит установить причины крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, выразил уверенность заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося», – заявил он в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Раиси (цитата по ТАСС).
Медведев отметил, что народ Ирана понес тяжелую и невосполнимую утрату, и назвал Раиси мудрым и авторитетным политиком. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что Москва всегда будет помнить его стремление развивать российско-иранские отношения.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Иранские СМИ писали, что причиной аварии стали сложные погодные условия. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие чиновники. Всего восемь человек, включая двух пилотов и одного технического работника. Все они погибли.