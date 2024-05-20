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Медведев: расследование позволит установить причины ЧП с вертолетом Раиси

Ведомости

Расследование позволит установить причины крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, выразил уверенность заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Уверен, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося», – заявил он в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Раиси (цитата по ТАСС).

Медведев отметил, что народ Ирана понес тяжелую и невосполнимую утрату, и назвал Раиси мудрым и авторитетным политиком. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что Москва всегда будет помнить его стремление развивать российско-иранские отношения.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Иранские СМИ писали, что причиной аварии стали сложные погодные условия. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.

Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие чиновники. Всего восемь человек, включая двух пилотов и одного технического работника. Все они погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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