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Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника

Ведомости

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности своего советника Александру Левицкую. Решение вступило в силу с 20 мая.

Левицкая родилась в 1954 г., в 1976 г. окончила МГУ им. М. Ломоносова по специальности «геофизик». До конца 1990-х гг. работала на руководящих постах в различных компаниях. С 1999 по 2000 г. являлась помощником руководителя администрации президента России. Затем – первым замруководителя аппарата правительства (2000–2003 гг.) и секретариата руководителя администрации президента РФ (2003–2004 гг.). До 2007 г. занимала пост замминистра здравоохранения и социального развития, в 2007–2012 гг. – замглавы Минэкономразвития.

С 2012 г. служила первым замруководителя аппарата правительства России. Была назначена советником главы государства в августе 2013 г.

14 мая Путин назначил новое руководство своей администрации, соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Так, Игорь Левитин, бывший министр транспорта, многие годы работавший помощником президента, переведен в ранг советников. Руслан Эдельгериев, работавший советником и спецпредставителем по вопросам климата, стал помощником президента РФ. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская также стала советником президента. Посты помощников сохранили Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко. Советниками президента РФ также остались Валерий Фадеев и Антон Кобяков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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