Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника

Левицкая родилась в 1954 г., в 1976 г. окончила МГУ им. М. Ломоносова по специальности «геофизик». До конца 1990-х гг. работала на руководящих постах в различных компаниях. С 1999 по 2000 г. являлась помощником руководителя администрации президента России. Затем – первым замруководителя аппарата правительства (2000–2003 гг.) и секретариата руководителя администрации президента РФ (2003–2004 гг.). До 2007 г. занимала пост замминистра здравоохранения и социального развития, в 2007–2012 гг. – замглавы Минэкономразвития.