Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника
Президент России Владимир Путин указом освободил от должности своего советника Александру Левицкую. Решение вступило в силу с 20 мая.
Левицкая родилась в 1954 г., в 1976 г. окончила МГУ им. М. Ломоносова по специальности «геофизик». До конца 1990-х гг. работала на руководящих постах в различных компаниях. С 1999 по 2000 г. являлась помощником руководителя администрации президента России. Затем – первым замруководителя аппарата правительства (2000–2003 гг.) и секретариата руководителя администрации президента РФ (2003–2004 гг.). До 2007 г. занимала пост замминистра здравоохранения и социального развития, в 2007–2012 гг. – замглавы Минэкономразвития.
С 2012 г. служила первым замруководителя аппарата правительства России. Была назначена советником главы государства в августе 2013 г.
14 мая Путин назначил новое руководство своей администрации, соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Так, Игорь Левитин, бывший министр транспорта, многие годы работавший помощником президента, переведен в ранг советников. Руслан Эдельгериев, работавший советником и спецпредставителем по вопросам климата, стал помощником президента РФ. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская также стала советником президента. Посты помощников сохранили Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко. Советниками президента РФ также остались Валерий Фадеев и Антон Кобяков.