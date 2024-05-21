Песков заявил о принятии необходимых мер после обстрелов приграничных объектов

17 мая на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет планов по взятию Харькова. Операцию Вооруженных сил РФ на харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ российских регионов.