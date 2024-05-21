Песков заявил о принятии необходимых мер после обстрелов приграничных объектов
Российская сторона принимает соответствующие меры в ответ на обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры», – заявил Песков, добавив, что РФ продолжает спецоперацию.
17 мая на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет планов по взятию Харькова. Операцию Вооруженных сил РФ на харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ российских регионов.
В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что санитарная зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты.