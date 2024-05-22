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Новым президентом Вьетнама стал генерал То Лам

Ведомости

Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама избрало новым президентом страны министра общественной безопасности генерала армии То Лама. Об этом сообщает портал VNExpress.

Его кандидатуру поддержали 472 из 473 присутствующих на заседании депутатов. Затем То Лам дал присягу на верность стране, ее народу и правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). 

Новый президент заявил, что намерен активно решать задачи внутренней и внешней политики, национальной обороны и безопасности. Он добавил, что также будет предпринимать меры для повышения качества жизни и счастья народа. Кроме того, То Лам пообещал проводить внешнюю политику многосторонности и диверсификации.

То Ламу 66 лет. Карьеру в первом главном управлении политической безопасности министерства внутренних дел он начал в 1979 г. Спустя 30 лет в звании генерал-майора был назначен его руководителем. В 2010 г. То Лам занял пост замминистра общественной безопасности, а в 2016 г. стал министром. Звание генерала армии ему присвоили в 2019 г. 

То Лам неоднократно посещал Россию. В 2021 г. президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Дружбы за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества с Россией.

Прежний президент Вьетнама Во Ван Тхыонг ушел в отставку по личным мотивам 20 марта 2024 г. Этот пост он занимал чуть больше года. На следующий день его отставку утвердил парламент Вьетнама. VGP News писало, что Во Ван Тхыонг нарушил устав партии, чем вызвал негативную реакцию общественности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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