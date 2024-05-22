Новым президентом Вьетнама стал генерал То Лам

То Ламу 66 лет. Карьеру в первом главном управлении политической безопасности министерства внутренних дел он начал в 1979 г. Спустя 30 лет в звании генерал-майора был назначен его руководителем. В 2010 г. То Лам занял пост замминистра общественной безопасности, а в 2016 г. стал министром. Звание генерала армии ему присвоили в 2019 г.