Володин: МУС для США всегда был ручным инструментом для достижения своих целей
Власти США начали защищать премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого потребовал выдать Международный уголовный суд (МУС), поскольку это союзник Вашингтона, а расследования против других стран Штаты поддерживали, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в секторе Газа. МУС также запросил ордеры на арест руководителей движения «Хамас», которое 7 октября 2023 г. напало на еврейское государство.
Володин в своем Telegram-канале описал сложившуюся ситуацию как политическое мошенничество. Он указал, что до лидеров палестинской группировки США «никакого дела нет», а Нетаньяху Вашингтон бросился защищать, в том числе угрожая санкциями в адрес судей.
«Неудивительно: это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда становится лидер ближайшего союзника Вашингтона. Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей», – написал он.
Спикер Госдумы отметил, что США поддерживали и зачастую сами инициировали решения суда, когда расследования велись в отношении неугодных Америке стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Теперь же «удобная для американцев схема дала сбой», считает Володин. Суд в Гааге, добавил он, может устраивать Штаты только в виде «декораций для управления миром».
«Только укрепление многополярного и справедливого мироустройства позволит избавиться от политического мошенничества Соединенных Штатов и решить многие глобальные проблемы», – заключил он.
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен 20 мая резко осудили требование прокурора МУС и указали на недопустимость приравнивания израильских властей к палестинской группировке. Сам Нетаньяху в своем видеообращении сказал, что сравнение армии обороны Израиля и «Хамаса» является «новым антисемитизмом».
В Кремле сочли реакцию США на эту ситуацию «более чем любопытной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, но в то же время «внимательно наблюдает и фиксирует особенности позиции».