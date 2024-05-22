Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Володин: МУС для США всегда был ручным инструментом для достижения своих целей

Ведомости

Власти США начали защищать премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого потребовал выдать Международный уголовный суд (МУС), поскольку это союзник Вашингтона, а расследования против других стран Штаты поддерживали, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в секторе Газа. МУС также запросил ордеры на арест руководителей движения «Хамас», которое 7 октября 2023 г. напало на еврейское государство.

Володин в своем Telegram-канале описал сложившуюся ситуацию как политическое мошенничество. Он указал, что до лидеров палестинской группировки США «никакого дела нет», а Нетаньяху Вашингтон бросился защищать, в том числе угрожая санкциями в адрес судей.

«Неудивительно: это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда становится лидер ближайшего союзника Вашингтона. Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей», – написал он.

Спикер Госдумы отметил, что США поддерживали и зачастую сами инициировали решения суда, когда расследования велись в отношении неугодных Америке стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Теперь же «удобная для американцев схема дала сбой», считает Володин. Суд в Гааге, добавил он, может устраивать Штаты только в виде «декораций для управления миром».

«Только укрепление многополярного и справедливого мироустройства позволит избавиться от политического мошенничества Соединенных Штатов и решить многие глобальные проблемы», – заключил он.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен 20 мая резко осудили требование прокурора МУС и указали на недопустимость приравнивания израильских властей к палестинской группировке. Сам Нетаньяху в своем видеообращении сказал, что сравнение армии обороны Израиля и «Хамаса» является «новым антисемитизмом».

В Кремле сочли реакцию США на эту ситуацию «более чем любопытной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, но в то же время «внимательно наблюдает и фиксирует особенности позиции».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных