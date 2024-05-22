Володин: МУС для США всегда был ручным инструментом для достижения своих целей

Спикер Госдумы отметил, что США поддерживали и зачастую сами инициировали решения суда, когда расследования велись в отношении неугодных Америке стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Теперь же «удобная для американцев схема дала сбой», считает Володин. Суд в Гааге, добавил он, может устраивать Штаты только в виде «декораций для управления миром».