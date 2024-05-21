Байден: происходящее в Газе не является геноцидом
Происходящее в секторе Газа не является геноцидом. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая в Розовом саду Белого дома на торжественном приеме, посвященном еврейскому наследию США.
«Позвольте мне внести ясность: вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым Международным уголовным судом (МУС), происходящее не является геноцидом. Мы отвергаем это. Мы поддерживаем Израиль», – подчеркнул он.
Байден добавил, что нельзя ставить в один ряд действия «Хамаса» и Израиля. США продолжают работать с Израилем над полным уничтожением палестинской группировки, уточнил он.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Среди преступлений, в частности, прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны.
В том же заявлении Хан призвал выдать ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.
Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Глава Пентагона Ллойд Остин не стал комментировать заявление прокурора МУС, но в то же время подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку МУС «касательно преступлений на Украине».