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Байден: происходящее в Газе не является геноцидом

Ведомости

Происходящее в секторе Газа не является геноцидом. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая в Розовом саду Белого дома на торжественном приеме, посвященном еврейскому наследию США.

«Позвольте мне внести ясность: вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым Международным уголовным судом (МУС), происходящее не является геноцидом. Мы отвергаем это. Мы поддерживаем Израиль», – подчеркнул он.

Байден добавил, что нельзя ставить в один ряд действия «Хамаса» и Израиля. США продолжают работать с Израилем над полным уничтожением палестинской группировки, уточнил он.

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Среди преступлений, в частности, прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны.

В том же заявлении Хан призвал выдать ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.

Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Глава Пентагона Ллойд Остин не стал комментировать заявление прокурора МУС, но в то же время подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку МУС «касательно преступлений на Украине».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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