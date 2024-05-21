Байден: происходящее в Газе не является геноцидом

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Среди преступлений, в частности, прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны.