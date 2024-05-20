США осудили требование прокурора МУСа выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта

«Заявление прокурора МУСа о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. И позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и "Хамасом" нет знака равенства – никакого. Мы всегда будем вместе с Израилем против угроз его безопасности», – говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.