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США осудили требование прокурора МУСа выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта

Ведомости

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен осудили требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Асада Ахмада Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

«Заявление прокурора МУСа о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. И позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и "Хамасом" нет знака равенства – никакого. Мы всегда будем вместе с Израилем против угроз его безопасности», – говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Госсекретарь Энтони Блинкен также раскритиковал требование прокурора.

«Соединенные Штаты категорически отвергают сегодняшнее заявление прокурора Международного уголовного суда о том, что он ходатайствует о выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, а также ордеров на арест террористов «Хамаса». Мы отвергаем приравнивание прокуратурой Израиля к «Хамасу». Это позор», – говорится в опубликованном на сайте госдепа заявлении Блинкена.

20 мая прокурор МУСа потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.

Наряду с требованием выдать ордеры на арест израильских государственных лиц Хан также запросил ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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