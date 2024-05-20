США осудили требование прокурора МУСа выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен осудили требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Асада Ахмада Хана выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.
«Заявление прокурора МУСа о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительно. И позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и "Хамасом" нет знака равенства – никакого. Мы всегда будем вместе с Израилем против угроз его безопасности», – говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Госсекретарь Энтони Блинкен также раскритиковал требование прокурора.
«Соединенные Штаты категорически отвергают сегодняшнее заявление прокурора Международного уголовного суда о том, что он ходатайствует о выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, а также ордеров на арест террористов «Хамаса». Мы отвергаем приравнивание прокуратурой Израиля к «Хамасу». Это позор», – говорится в опубликованном на сайте госдепа заявлении Блинкена.
20 мая прокурор МУСа потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.
Наряду с требованием выдать ордеры на арест израильских государственных лиц Хан также запросил ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.