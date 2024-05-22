Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей

21 марта Львова-Белова сообщила, что российская сторона передала украинским семьям пятерых детей. Омбудсмен тогда пояснила, что помощь в процедуре оказывали Катар, государственный пограничный комитет Белоруссии и Международный комитет Красного Креста, который «обеспечивает логистику через третьи страны». Она тогда же сообщила, что число детей, которых вернули семьям на Украине и в других странах при участии России, выросло до 64 человек.