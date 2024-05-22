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Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей

Ведомости

В Москве в посольстве Катара российская сторона передала украинским семьям шестерых детей, передает корреспондент ТАСС.

Группа детей состоит из шести мальчиков от 6 до 17 лет, двое из них являются братьями. Мероприятие прошло при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителей уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

21 марта Львова-Белова сообщила, что российская сторона передала украинским семьям пятерых детей. Омбудсмен тогда пояснила, что помощь в процедуре оказывали Катар, государственный пограничный комитет Белоруссии и Международный комитет Красного Креста, который «обеспечивает логистику через третьи страны». Она тогда же сообщила, что число детей, которых вернули семьям на Украине и в других странах при участии России, выросло до 64 человек.

В феврале Россия вернула Украине 11 детей. Львова-Белова тогда сообщила, что это самая большая группа, в которой, в том числе, находились два ребенка с инвалидностью. Мероприятие также прошло при посредничестве посла Катара в Москве. Он отметил, что Катар всегда старается защищать права детей, и пообещал продолжать усилия на данном направлении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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