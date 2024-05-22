Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей
В Москве в посольстве Катара российская сторона передала украинским семьям шестерых детей, передает корреспондент ТАСС.
Группа детей состоит из шести мальчиков от 6 до 17 лет, двое из них являются братьями. Мероприятие прошло при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителей уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
21 марта Львова-Белова сообщила, что российская сторона передала украинским семьям пятерых детей. Омбудсмен тогда пояснила, что помощь в процедуре оказывали Катар, государственный пограничный комитет Белоруссии и Международный комитет Красного Креста, который «обеспечивает логистику через третьи страны». Она тогда же сообщила, что число детей, которых вернули семьям на Украине и в других странах при участии России, выросло до 64 человек.
В феврале Россия вернула Украине 11 детей. Львова-Белова тогда сообщила, что это самая большая группа, в которой, в том числе, находились два ребенка с инвалидностью. Мероприятие также прошло при посредничестве посла Катара в Москве. Он отметил, что Катар всегда старается защищать права детей, и пообещал продолжать усилия на данном направлении.