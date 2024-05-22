Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: диалог о снижении риска ядерного конфликта отвергается Западом

Ведомости

Рост напряженности на европейском континенте и в целом в мире повышает риск возникновения ядерного конфликта, но при этом западные страны не идут на диалог о выходе из этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эскалация напряженности на европейском континенте, в мировом масштабе, активные фазы региональных конфликтов самых разных регионов, конечно, не добавляет стабильности и предсказуемости и потенциально опасна дальнейшей эскалацией напряженности, в том числе и в ядерной сфере», – ответил Песков в ходе брифинга на вопрос о текущих рисках ядерного конфликта. Ранее в мае представитель ЮАР при Международном агентстве по атомной энергии заявил, что угроза достигла пика за последние десятилетия.

По словам Пескова, для стабилизации обстановки нужно обсуждать проблему, но Запад к этому не готов.

«Ситуация, очевидно, требует углубленного диалога, с тем чтобы, опираясь на политико-дипломатические методы, искать пути и выходы из этой напряженной ситуации, но углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада», – сказал представитель Кремля.

После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно заявляли, что применение ядерного оружия теоретически допустимо в случае угрозы территориальной целостности, независимости и самого существования РФ. В частности, об этом говорил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в июне 2023 г. и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в январе этого года.

21 мая Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России по поручению Путина начали учения, в которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы ВМФ. В заявлении от 6 мая с анонсом учений ведомство прямо указывало, что они проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», а также в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных