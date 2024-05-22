Песков: диалог о снижении риска ядерного конфликта отвергается Западом
Рост напряженности на европейском континенте и в целом в мире повышает риск возникновения ядерного конфликта, но при этом западные страны не идут на диалог о выходе из этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эскалация напряженности на европейском континенте, в мировом масштабе, активные фазы региональных конфликтов самых разных регионов, конечно, не добавляет стабильности и предсказуемости и потенциально опасна дальнейшей эскалацией напряженности, в том числе и в ядерной сфере», – ответил Песков в ходе брифинга на вопрос о текущих рисках ядерного конфликта. Ранее в мае представитель ЮАР при Международном агентстве по атомной энергии заявил, что угроза достигла пика за последние десятилетия.
По словам Пескова, для стабилизации обстановки нужно обсуждать проблему, но Запад к этому не готов.
«Ситуация, очевидно, требует углубленного диалога, с тем чтобы, опираясь на политико-дипломатические методы, искать пути и выходы из этой напряженной ситуации, но углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада», – сказал представитель Кремля.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно заявляли, что применение ядерного оружия теоретически допустимо в случае угрозы территориальной целостности, независимости и самого существования РФ. В частности, об этом говорил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в июне 2023 г. и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в январе этого года.
21 мая Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России по поручению Путина начали учения, в которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы ВМФ. В заявлении от 6 мая с анонсом учений ведомство прямо указывало, что они проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», а также в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства».