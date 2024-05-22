Песков: диалог о снижении риска ядерного конфликта отвергается Западом

21 мая Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России по поручению Путина начали учения, в которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы ВМФ. В заявлении от 6 мая с анонсом учений ведомство прямо указывало, что они проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», а также в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства».