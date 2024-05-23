МИД Польши сообщил об обсуждении возможности сбивать ракеты над Украиной
Польша рассматривает вопрос о возможности использовать свою ПВО для уничтожения ракет вблизи границы с Украиной, решение пока не принято. Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии порталу «Укринформ».
«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по этому вопросу еще не принято», – сказал он.
Вронский отметил, что дать свою оценку по этому вопросу должны специалисты по международному праву и технические специалисты относительно того, какие последствия могут быть у такого шага и при каких условиях можно будет сбивать ракеты. При этом он подчеркнул, что речи о передаче Украине польских систем ПВО не идет.
По словам Вронского, обсуждение вопроса об использовании ПВО для уничтожения ракет над Украиной возникло после мартовского инцидента. 24 марта оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что российская крылатая ракета якобы нарушила воздушное пространство республики в районе Осердува Люблинского воеводства. Польские власти утверждали, что объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, после чего покинул территорию страны.
МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста, но тот отклонил приглашение. Он пояснил, что беседовать на эту тему без доказательств не имеет смысла.
В интервью Reuters 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подталкивает союзников к «более непосредственному участию» в конфликте, в частности, призывает к использованию своих систем ПВО для перехвата российских ракет над Украиной. Politico со ссылкой на источники писала, что Зеленский планирует обсудить этот вопрос с союзниками на мероприятии в честь 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.