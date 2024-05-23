МИД Польши сообщил об обсуждении возможности сбивать ракеты над Украиной

Вронский отметил, что дать свою оценку по этому вопросу должны специалисты по международному праву и технические специалисты относительно того, какие последствия могут быть у такого шага и при каких условиях можно будет сбивать ракеты. При этом он подчеркнул, что речи о передаче Украине польских систем ПВО не идет.