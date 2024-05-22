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СМИ: Зеленский хочет посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, а затем встречу «Большой семерки» в Италии. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на дух человек, знакомых с этими планами.

График украинского президента всегда может измениться, подчеркнули оба собеседника. Но если все пойдет по плану, ожидается, что Зеленский воспользуется этой поездкой, чтобы призвать Запад к увеличению военной поддержки и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

На встрече G7 Зеленский, вероятно, воспользуется возможностью пообщаться с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить их использовать замороженные российские активы.

Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г. («День Д»), в которой приняли участие армии США и Великобритании. Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование, но организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. Президент России Владимир Путин при этом, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. Путин принимал участие в церемониях по случаю 60-летия и 70-летия «Дня Д».

Politico 18 мая писало, что решение Франции пригласить представителей России принять участие в праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии усилило напряженность в отношениях западных стран. Обеспокоенность из-за решения Парижа выразили, в частности, официальные лица Великобритании и США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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