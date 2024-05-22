СМИ: Зеленский хочет посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, а затем встречу «Большой семерки» в Италии. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на дух человек, знакомых с этими планами.
График украинского президента всегда может измениться, подчеркнули оба собеседника. Но если все пойдет по плану, ожидается, что Зеленский воспользуется этой поездкой, чтобы призвать Запад к увеличению военной поддержки и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.
На встрече G7 Зеленский, вероятно, воспользуется возможностью пообщаться с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить их использовать замороженные российские активы.
Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г. («День Д»), в которой приняли участие армии США и Великобритании. Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование, но организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. Президент России Владимир Путин при этом, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. Путин принимал участие в церемониях по случаю 60-летия и 70-летия «Дня Д».
Politico 18 мая писало, что решение Франции пригласить представителей России принять участие в праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии усилило напряженность в отношениях западных стран. Обеспокоенность из-за решения Парижа выразили, в частности, официальные лица Великобритании и США.