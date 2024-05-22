СМИ: Зеленский хочет посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии

Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г. («День Д»), в которой приняли участие армии США и Великобритании. Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование, но организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. Президент России Владимир Путин при этом, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. Путин принимал участие в церемониях по случаю 60-летия и 70-летия «Дня Д».