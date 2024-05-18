Politico: решение Парижа пригласить Россию в Нормандию застало Запад врасплох

18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россию еще не приглашали на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Отвечая на вопрос, на каком уровне может быть представлена Россия в случае официального приглашения, сообщила, что это будет зависеть от «того, что будет в приглашении».