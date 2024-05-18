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Politico: решение Парижа пригласить Россию в Нормандию застало Запад врасплох

Ведомости

Решение Франции пригласить представителей России принять участие в праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии усилило напряженность в отношениях западных стран, пишет газета Politico.

Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г. («День Д»), в которой приняли участие армии США и Великобритании. Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование, но организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. Президент России Владимир Путин при этом, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен.

Обеспокоенность из-за решения Парижа выразили, в частности, официальные лица Великобритании и США, пишет газета. Два представителя Белого дома заявили изданию, что в администрации президента недовольны этим приглашением, но США «подчинится» правительству Франции в этом вопросе. Представитель британского правительства назвал действия Франции, в том числе прием главы Китая Си Цзиньпина и направление своего представителя на инаугурацию Путина, тревожными.

Дипломат из другой европейской страны сказал, что Париж «застал всех врасплох» своим приглашением Москвы на церемонию, пишет Politico.

Ожидается, что в мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. Путин ранее принимал участие в церемониях по случаю 60-летия и 70-летия «Дня Д».

18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россию еще не приглашали на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Отвечая на вопрос, на каком уровне может быть представлена Россия в случае официального приглашения, сообщила, что это будет зависеть от «того, что будет в приглашении».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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