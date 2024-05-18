Politico: решение Парижа пригласить Россию в Нормандию застало Запад врасплох
Решение Франции пригласить представителей России принять участие в праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии усилило напряженность в отношениях западных стран, пишет газета Politico.
Международная церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 6 июня по случаю операции 1944 г. («День Д»), в которой приняли участие армии США и Великобритании. Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование, но организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. Президент России Владимир Путин при этом, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен.
Обеспокоенность из-за решения Парижа выразили, в частности, официальные лица Великобритании и США, пишет газета. Два представителя Белого дома заявили изданию, что в администрации президента недовольны этим приглашением, но США «подчинится» правительству Франции в этом вопросе. Представитель британского правительства назвал действия Франции, в том числе прием главы Китая Си Цзиньпина и направление своего представителя на инаугурацию Путина, тревожными.
Дипломат из другой европейской страны сказал, что Париж «застал всех врасплох» своим приглашением Москвы на церемонию, пишет Politico.
Ожидается, что в мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. Путин ранее принимал участие в церемониях по случаю 60-летия и 70-летия «Дня Д».
18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россию еще не приглашали на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Отвечая на вопрос, на каком уровне может быть представлена Россия в случае официального приглашения, сообщила, что это будет зависеть от «того, что будет в приглашении».