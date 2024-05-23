США предлагают передать контроль над КПП «Рафах» миссии ЕС
Администрация президента США Джо Байдена предлагает передать миссии ЕС контроль над КПП «Рафах» в секторе Газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что в течение нескольких недель американские власти выступали посредниками в сделке между Израилем и Египтом о передаче ЕС контроля над КПП. По словам источников, такой шаг позволит значительно увеличить поток помощи в анклав. КПП «Рафах» не работает с начала мая – после того, как операцию в городе начала израильская армия.
Египет настаивает на возвращении КПП под прежнее управление жителей Газы, Израиль же утверждает, что среди тех, кто раньше работал на КПП, есть члены группировки «Хамас», пишет издание. В качестве компромисса США предлагают привлечь нейтральную третью сторону для контроля над КПП – миссию ЕС.
Израильские чиновники ездили в Каир, чтобы договориться о сделке. Если стороны согласятся на присутствие миссии ЕС на КПП, то переход может открыться уже в ближайшие несколько недель, заявил источник.
КПП находится на границе Египта и сектора Газа. 6 мая Израиль принял решение о продолжении операции в Рафахе для освобождения заложников и уничтожения группировки «Хамас». На следующий день израильская армия установила контроль над палестинской частью контрольно-пропускного пункта. Миссия ЕС работала на границе с Газой с 2005 по 2007 г., она приостановила свою деятельность, когда к власти пришли боевики «Хамаса».
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».