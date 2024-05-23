США предлагают передать контроль над КПП «Рафах» миссии ЕС

Отмечается, что в течение нескольких недель американские власти выступали посредниками в сделке между Израилем и Египтом о передаче ЕС контроля над КПП. По словам источников, такой шаг позволит значительно увеличить поток помощи в анклав. КПП «Рафах» не работает с начала мая – после того, как операцию в городе начала израильская армия.