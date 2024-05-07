Армия Израиля взяла под контроль палестинскую часть КПП «Рафах»

6 мая The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ призывает палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис перед запланированным наступлением. Как сообщило радио израильской армии, на данном этапе необходима эвакуация примерно 100 000 человек (из более чем 1 млн палестинцев) из Рафаха. По данным ЦАХАЛ, в секторе Газа у боевиков «Хамас» осталось шесть батальонов, четыре из них в Рафахе.