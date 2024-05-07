Армия Израиля взяла под контроль палестинскую часть КПП «Рафах»
Утром 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над палестинской частью КПП «Рафах». Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.
По данным ЦАХАЛ, в ходе ночного наступления было ликвидировано около 20 боевиков и обнаружено три важных подземных тоннеля. Кроме того, был уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль, который двигался по направлению к израильскому танку.
Вечером 6 мая на сайте ЦАХАЛ сообщалось об атаках на объекты группировки «Хамас» в восточной части Рафаха. Издание пишет, что за ночь ВВС Израиля ударили по более чем 50 объектам боевиков.
6 мая The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ призывает палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис перед запланированным наступлением. Как сообщило радио израильской армии, на данном этапе необходима эвакуация примерно 100 000 человек (из более чем 1 млн палестинцев) из Рафаха. По данным ЦАХАЛ, в секторе Газа у боевиков «Хамас» осталось шесть батальонов, четыре из них в Рафахе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. При этом наступление ЦАХАЛ не поддерживают США. Президент США Джо Байден в телефонных переговорах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 28 апреля потребовал, чтобы Тель-Авив не предпринимал наземную операцию в Газе без плана по защите гражданского населения.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.