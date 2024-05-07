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Армия Израиля взяла под контроль палестинскую часть КПП «Рафах»

Ведомости

Утром 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над палестинской частью КПП «Рафах». Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, в ходе ночного наступления было ликвидировано около 20 боевиков и обнаружено три важных подземных тоннеля. Кроме того, был уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль, который двигался по направлению к израильскому танку. 

Вечером 6 мая на сайте ЦАХАЛ сообщалось об атаках на объекты группировки «Хамас» в восточной части Рафаха. Издание пишет, что за ночь ВВС Израиля ударили по более чем 50 объектам боевиков.

6 мая The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ призывает палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис перед запланированным наступлением. Как сообщило радио израильской армии, на данном этапе необходима эвакуация примерно 100 000 человек (из более чем 1 млн палестинцев) из Рафаха. По данным ЦАХАЛ, в секторе Газа у боевиков «Хамас» осталось шесть батальонов, четыре из них в Рафахе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. При этом наступление ЦАХАЛ не поддерживают США. Президент США Джо Байден в телефонных переговорах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 28 апреля потребовал, чтобы Тель-Авив не предпринимал наземную операцию в Газе без плана по защите гражданского населения.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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