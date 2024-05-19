Половина населения покинула Рафах после начала военной операции Израиля
Почти половина населения Рафаха, 800 000 человек, были вынуждены бежать с тех пор, как Израиль начал военную операцию в этом районе. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини на своей странице в соцсети X.
По информации Лаззарини, люди в основном направлялись в средние районы и Хан-Юнис, в том числе в разрушенные здания. Во время передвижения они подвергаются опасности.
«Каждый раз они вынуждены оставлять после себя те немногие вещи, которые у них есть: матрасы, палатки, кухонные принадлежности и предметы первой необходимости, которые они не могут унести или заплатить за перевозку. Каждый раз им приходится начинать с нуля», – добавил генеральный комиссар БАПОР.
В районах, куда сейчас бегут люди, нет безопасного водоснабжения и канализации. Аль-Маваси, например, представляет собой песчаную сельскохозяйственную землю площадью 14 кв. км, где люди остаются на открытом воздухе, практически без крыши над головой и дорог. Им не хватает минимальных условий для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи «безопасным и достойным образом», сказал генкомиссар. До недавней эскалации в этом районе проживало более 400 000 человек, сейчас он переполнен и не может вместить больше людей.
«Утверждение о том, что люди в Газе могут переехать в "безопасные" или "гуманитарные" зоны, является ложным. Каждый раз это подвергает жизни мирных жителей серьезному риску. В Газе нет безопасных зон. Ни одно место не является безопасным», – подчеркнул Лаззарини.
Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь. Ранее США выступали против операции, если не будет обеспечена безопасность гражданского населения.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».