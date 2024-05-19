Половина населения покинула Рафах после начала военной операции Израиля

В районах, куда сейчас бегут люди, нет безопасного водоснабжения и канализации. Аль-Маваси, например, представляет собой песчаную сельскохозяйственную землю площадью 14 кв. км, где люди остаются на открытом воздухе, практически без крыши над головой и дорог. Им не хватает минимальных условий для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи «безопасным и достойным образом», сказал генкомиссар. До недавней эскалации в этом районе проживало более 400 000 человек, сейчас он переполнен и не может вместить больше людей.