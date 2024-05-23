Мэр Мешхеда: в церемонии похорон Раиси приняли участие не менее 3 млн человек

Церемония прощания с Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе началась 21 мая. Затем тело президента доставили в город Кум, в мечеть Джамкаран, потом его перевезли для прощания в Тегеран. Утром 23 мая церемония прощания продолжилась в провинции Южный Хорасан и в городе Бирдженд. Затем тело Раиси перевезли в его родной город Мешхед для погребения в мавзолее имама Резы.