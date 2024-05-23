Мэр Мешхеда: в церемонии похорон Раиси приняли участие не менее 3 млн человек
В церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси приняли участие не менее 3 млн человек. Об этом сообщил мэр города Мешхеда, пишет агентство IRNA.
По информации издания, людей было так много, что похоронному кортежу приходилось несколько раз останавливаться из-за толпы желающих проститься с Раиси.
Церемония прощания с Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе началась 21 мая. Затем тело президента доставили в город Кум, в мечеть Джамкаран, потом его перевезли для прощания в Тегеран. Утром 23 мая церемония прощания продолжилась в провинции Южный Хорасан и в городе Бирдженд. Затем тело Раиси перевезли в его родной город Мешхед для погребения в мавзолее имама Резы.
Россию на церемонии прощания с Раиси представлял председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. 22 мая он передал руководству и народу Исламской Республики послание с соболезнованиями от президента России Владимира Путина.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Изначально СМИ писали, что причиной крушения могли стать сложные погодные условия. 20 мая IRNA сообщило, что крушение вертолета произошло из-за технической неисправности.