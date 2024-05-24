Япония и Южная Корея ввели новые санкции против России

Япония ввела санкции против одного физического и девяти юридических лиц из России, а также против двух кипрских компаний. Южная Корея также расширила ограничения против РФ, включив в санкционные списки семь физлиц из КНДР и два российских судна. Об этом сообщили МИДы двух стран.