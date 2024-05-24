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Япония и Южная Корея ввели новые санкции против России

Ведомости

Япония ввела санкции против одного физического и девяти юридических лиц из России, а также против двух кипрских компаний. Южная Корея также расширила ограничения против РФ, включив в санкционные списки семь физлиц из КНДР и два российских судна. Об этом сообщили МИДы двух стран.

Токио и Сеул обвиняют Россию в военном сотрудничестве с КНДР. Власти Японии считают, что Москва якобы закупает оружие у Пхеньяна.

Под санкции Токио, в частности, попали «Трансморфлот», лизинговая компания «М-Лизинг», судоходная компания «Азиа», государственная авиакомпания «224 летный отряд» и ее гендиректор Владимир Михейчик, «Восточная стивидорная компания», военно-морской ракетный комплекс в Дунае, ФКУ Войсковая часть 25969 (командование военно-транспортной авиации России), исследовательский комплекс «Владимировка» и полигон Ашулук.

Среди кипрских компаний – IBEX Shipping и Azia Shipping. Санкции предполагают заморозку активов и ограничение платежей и операций с капиталом.

В МИД Южной Кореи заявили, что вводят новые санкции из-за якобы финансирования ракетной и ядерной программ КНДР, а также перевозки военных товаров между РФ и КНДР и поставок нефти в Северную Корею. Сеул ввел санкции против представителей компаний Taeryong Trading, Chosun Mining Development and Trading и Myungan.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. На Западе неоднократно звучали утверждения, что КНДР якобы поставляет России вооружение. Российские и северокорейские власти подобные обвинения отвергают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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