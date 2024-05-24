Япония и Южная Корея ввели новые санкции против России
Япония ввела санкции против одного физического и девяти юридических лиц из России, а также против двух кипрских компаний. Южная Корея также расширила ограничения против РФ, включив в санкционные списки семь физлиц из КНДР и два российских судна. Об этом сообщили МИДы двух стран.
Токио и Сеул обвиняют Россию в военном сотрудничестве с КНДР. Власти Японии считают, что Москва якобы закупает оружие у Пхеньяна.
Под санкции Токио, в частности, попали «Трансморфлот», лизинговая компания «М-Лизинг», судоходная компания «Азиа», государственная авиакомпания «224 летный отряд» и ее гендиректор Владимир Михейчик, «Восточная стивидорная компания», военно-морской ракетный комплекс в Дунае, ФКУ Войсковая часть 25969 (командование военно-транспортной авиации России), исследовательский комплекс «Владимировка» и полигон Ашулук.
Среди кипрских компаний – IBEX Shipping и Azia Shipping. Санкции предполагают заморозку активов и ограничение платежей и операций с капиталом.
В МИД Южной Кореи заявили, что вводят новые санкции из-за якобы финансирования ракетной и ядерной программ КНДР, а также перевозки военных товаров между РФ и КНДР и поставок нефти в Северную Корею. Сеул ввел санкции против представителей компаний Taeryong Trading, Chosun Mining Development and Trading и Myungan.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. На Западе неоднократно звучали утверждения, что КНДР якобы поставляет России вооружение. Российские и северокорейские власти подобные обвинения отвергают.