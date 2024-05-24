Мишустин прилетел в Туркмению
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Ашхабад, столицу Туркмении, где примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ, сообщает ТАСС.
Это первый зарубежный визит для Мишустина после переназначения.
На встрече премьер-министры стран СНГ планируют обсудить торгово-экономическое взаимодействие, включая расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других областях. Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов уточнил, что рассматриваться будут 12 вопросов. Планируется также подписание совместных документов.
За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, еще 57 депутатов воздержались. Его поддержали депутаты «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей», воздержались коммунисты. Госдума направила Владимиру Путину постановление об утверждении кандидатуры председателя правительства, а президент, получив его, назначил Мишустина председателем правительства.