Мишустин прилетел в Туркмению

За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, еще 57 депутатов воздержались. Его поддержали депутаты «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей», воздержались коммунисты. Госдума направила Владимиру Путину постановление об утверждении кандидатуры председателя правительства, а президент, получив его, назначил Мишустина председателем правительства.