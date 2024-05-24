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Мишустин прилетел в Туркмению

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Ашхабад, столицу Туркмении, где примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ, сообщает ТАСС.

Это первый зарубежный визит для Мишустина после переназначения.

На встрече премьер-министры стран СНГ планируют обсудить торгово-экономическое взаимодействие, включая расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других областях. Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов уточнил, что рассматриваться будут 12 вопросов. Планируется также подписание совместных документов.

10 мая Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра.

За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, еще 57 депутатов воздержались. Его поддержали депутаты «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей», воздержались коммунисты. Госдума направила Владимиру Путину постановление об утверждении кандидатуры председателя правительства, а президент, получив его, назначил Мишустина председателем правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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