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Трамп рассчитывает на присоединение Никки Хейли к его команде

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Бронксе, заявил, что бывший постпред страны при ООН Никки Хейли присоединится к его команде.

«Я думаю, она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей и мыслей. Я оценил то, что она сказала», – сказал Трамп (цитата по CNN).

Он также назвал Хейли очень способным человеком и выразил уверенность, что она будет в его команде «в какой-то форме».

22 мая Хейли заявила, что на президентских выборах в ноябре проголосует за экс-президента Дональда Трампа. Она раскритиковала Трампа за некоторые его взгляды, но отметила, что «Байден – катастрофа».

CNN пишет, что полной поддержки Трампу Хейли при этом не выразила. Она обратилась к бывшему президенту, заявив, что ему нужно апеллировать к «миллионам» избирателей, которые голосовали и продолжают голосовать за нее на партийных праймериз.

В марте Хейли объявила о выходе из гонки за республиканскую номинацию на президентских выборах 2024 г., но осталась в бюллетенях, так как ее кандидатура была официально зарегистрирована. Согласно результатам последних праймериз, Хейли продолжает набирать от 10 до 20% голосов. Так, в Индиане 7 мая она набрала 21,7% голосов, а в Западной Вирджинии, Небраске и Мэриленде 14 мая – 9, 19 и 20% голосов соответственно.

11 мая портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что предвыборный штаб Трампа рассматривает Хейли в качестве кандидата на должность вице-президента. Бывший президент США эту информацию опроверг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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