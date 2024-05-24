Трамп рассчитывает на присоединение Никки Хейли к его команде

В марте Хейли объявила о выходе из гонки за республиканскую номинацию на президентских выборах 2024 г., но осталась в бюллетенях, так как ее кандидатура была официально зарегистрирована. Согласно результатам последних праймериз, Хейли продолжает набирать от 10 до 20% голосов. Так, в Индиане 7 мая она набрала 21,7% голосов, а в Западной Вирджинии, Небраске и Мэриленде 14 мая – 9, 19 и 20% голосов соответственно.