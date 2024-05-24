Трамп рассчитывает на присоединение Никки Хейли к его команде
Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Бронксе, заявил, что бывший постпред страны при ООН Никки Хейли присоединится к его команде.
«Я думаю, она будет в нашей команде, потому что у нас много одинаковых идей и мыслей. Я оценил то, что она сказала», – сказал Трамп (цитата по CNN).
Он также назвал Хейли очень способным человеком и выразил уверенность, что она будет в его команде «в какой-то форме».
22 мая Хейли заявила, что на президентских выборах в ноябре проголосует за экс-президента Дональда Трампа. Она раскритиковала Трампа за некоторые его взгляды, но отметила, что «Байден – катастрофа».
CNN пишет, что полной поддержки Трампу Хейли при этом не выразила. Она обратилась к бывшему президенту, заявив, что ему нужно апеллировать к «миллионам» избирателей, которые голосовали и продолжают голосовать за нее на партийных праймериз.
В марте Хейли объявила о выходе из гонки за республиканскую номинацию на президентских выборах 2024 г., но осталась в бюллетенях, так как ее кандидатура была официально зарегистрирована. Согласно результатам последних праймериз, Хейли продолжает набирать от 10 до 20% голосов. Так, в Индиане 7 мая она набрала 21,7% голосов, а в Западной Вирджинии, Небраске и Мэриленде 14 мая – 9, 19 и 20% голосов соответственно.
11 мая портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что предвыборный штаб Трампа рассматривает Хейли в качестве кандидата на должность вице-президента. Бывший президент США эту информацию опроверг.