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Никки Хейли пообещала проголосовать за Трампа на выборах

Ведомости

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что на президентских выборах в ноябре проголосует за экс-президента Дональда Трампа.

Хейли раскритиковала его некоторые взгляды, но заявила: «Байден – катастрофа. Поэтому я буду голосовать за Трампа».

При этом она подчеркнула, что бывшему президенту все равно придется апеллировать к «миллионам» избирателей, которые голосовали и продолжают голосовать за нее на партийных праймериз.

В марте Хейли объявила о выходе из гонки за республиканскую номинацию на президентских выборах 2024 г., но осталась в бюллетенях, так как ее кандидатура была официально зарегистрирована. Результаты последних праймериз развивают тренд, по которому официально выбывшая Хейли продолжает набирать от 10 до 20% голосов на праймериз. Так, в Индиане 7 мая она набрала 21,7% голосов. А на праймериз 14 мая в Западной Вирджинии, Небраске и Мэриленде, ей удалось собрать 9, 19 и 20% голосов, соответственно.

11 мая Трамп опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он рассматривает Хейли в качестве претендента на пост вице-президента. «Никки Хейли не рассматривается на место вице-президента, но я желаю ей всего хорошего», – написал он в социальной сети Truth Social.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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