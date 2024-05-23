Никки Хейли пообещала проголосовать за Трампа на выборах
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что на президентских выборах в ноябре проголосует за экс-президента Дональда Трампа.
Хейли раскритиковала его некоторые взгляды, но заявила: «Байден – катастрофа. Поэтому я буду голосовать за Трампа».
При этом она подчеркнула, что бывшему президенту все равно придется апеллировать к «миллионам» избирателей, которые голосовали и продолжают голосовать за нее на партийных праймериз.
В марте Хейли объявила о выходе из гонки за республиканскую номинацию на президентских выборах 2024 г., но осталась в бюллетенях, так как ее кандидатура была официально зарегистрирована. Результаты последних праймериз развивают тренд, по которому официально выбывшая Хейли продолжает набирать от 10 до 20% голосов на праймериз. Так, в Индиане 7 мая она набрала 21,7% голосов. А на праймериз 14 мая в Западной Вирджинии, Небраске и Мэриленде, ей удалось собрать 9, 19 и 20% голосов, соответственно.
11 мая Трамп опроверг сообщения ряда СМИ о том, что он рассматривает Хейли в качестве претендента на пост вице-президента. «Никки Хейли не рассматривается на место вице-президента, но я желаю ей всего хорошего», – написал он в социальной сети Truth Social.