Никки Хейли пообещала проголосовать за Трампа на выборах

В марте Хейли объявила о выходе из гонки за республиканскую номинацию на президентских выборах 2024 г., но осталась в бюллетенях, так как ее кандидатура была официально зарегистрирована. Результаты последних праймериз развивают тренд, по которому официально выбывшая Хейли продолжает набирать от 10 до 20% голосов на праймериз. Так, в Индиане 7 мая она набрала 21,7% голосов. А на праймериз 14 мая в Западной Вирджинии, Небраске и Мэриленде, ей удалось собрать 9, 19 и 20% голосов, соответственно.