В правительстве подтвердили назначение Хучиева помощником премьер-министра

До этого Хучиев возглавлял правительство Чеченской Республики. В сообщении отмечается, что он имеет большой опыт работы на муниципальном уровне. В его ведении будет региональная повестка, а именно контроль исполнения поручений Мишустина по итогам рабочих поездок по субъектам страны.