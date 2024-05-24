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В правительстве подтвердили назначение Хучиева помощником премьер-министра

Ведомости

Муслим Хучиев назначен помощником председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

До этого Хучиев возглавлял правительство Чеченской Республики. В сообщении отмечается, что он имеет большой опыт работы на муниципальном уровне. В его ведении будет региональная повестка, а именно контроль исполнения поручений Мишустина по итогам рабочих поездок по субъектам страны.

Кроме того, Хучиев будет курировать проведение форумов и конференций, в частности ежегодного Кавказского инвестиционного форума, который в этом году пройдет в Грозном.

24 мая фото распоряжения о назначении Хучиева помощником председателя правительства опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что считает назначение Хучиева заслуженным и своевременным. Глава республики поблагодарил Мишустина за принятое решение и пожелал Хучиеву успехов «в труде на благо России».

21 мая Хучиев сложил свои полномочия в связи с переходом на другую должность. Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни назначен первый заместитель председателя правительства – министр автомобильных дорог республики Иса Тумхаджиев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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