В правительстве подтвердили назначение Хучиева помощником премьер-министра
Муслим Хучиев назначен помощником председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
До этого Хучиев возглавлял правительство Чеченской Республики. В сообщении отмечается, что он имеет большой опыт работы на муниципальном уровне. В его ведении будет региональная повестка, а именно контроль исполнения поручений Мишустина по итогам рабочих поездок по субъектам страны.
Кроме того, Хучиев будет курировать проведение форумов и конференций, в частности ежегодного Кавказского инвестиционного форума, который в этом году пройдет в Грозном.
24 мая фото распоряжения о назначении Хучиева помощником председателя правительства опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что считает назначение Хучиева заслуженным и своевременным. Глава республики поблагодарил Мишустина за принятое решение и пожелал Хучиеву успехов «в труде на благо России».
21 мая Хучиев сложил свои полномочия в связи с переходом на другую должность. Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни назначен первый заместитель председателя правительства – министр автомобильных дорог республики Иса Тумхаджиев.