Столтенберг пригрозил 5-й статьей устава НАТО в случае массированной кибератаки

3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. В тот же день временный поверенный в делах РФ в Германии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили протест, но дипломат отверг эти обвинения. В российском посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, ведущим к разрушению двусторонних отношений.