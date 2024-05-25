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Столтенберг пригрозил 5-й статьей устава НАТО в случае массированной кибератаки

Ведомости

В случае массированной кибератаки на одного из членов НАТО может быть задействована пятая статья устава альянса о коллективной безопасности (нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. – «Ведомости»). Ответ может быть дан при этом не только в киберпространстве, «предупредил Россию» генсек военного альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

«Если они [кибератаки] будут масштабными,... тогда мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», – сказал он.

Столтеберг также призвал не ждать каких-либо долгосрочных решений в пользу Киева на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом, посвященном 75-й годовщине альянса.

3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. В тот же день временный поверенный в делах РФ в Германии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили протест, но дипломат отверг эти обвинения. В российском посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, ведущим к разрушению двусторонних отношений.

24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Но, по его словам, в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать «значительную поддержку» в отношении Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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