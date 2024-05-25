Столтенберг пригрозил 5-й статьей устава НАТО в случае массированной кибератаки
В случае массированной кибератаки на одного из членов НАТО может быть задействована пятая статья устава альянса о коллективной безопасности (нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. – «Ведомости»). Ответ может быть дан при этом не только в киберпространстве, «предупредил Россию» генсек военного альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist.
«Если они [кибератаки] будут масштабными,... тогда мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», – сказал он.
Столтеберг также призвал не ждать каких-либо долгосрочных решений в пользу Киева на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом, посвященном 75-й годовщине альянса.
3 мая правительство Германии осудило российские спецслужбы за то, что якобы контролируемая ими хакерская группа «АРТ 28» совершила кибератаку на Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца в прошлом году. В тот же день временный поверенный в делах РФ в Германии был вызван в министерство иностранных дел, где ему заявили протест, но дипломат отверг эти обвинения. В российском посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, ведущим к разрушению двусторонних отношений.
24 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Но, по его словам, в ходе предстоящей встречи на высшем уровне союзники настроены показать «значительную поддержку» в отношении Украины.