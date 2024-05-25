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Венгрия блокирует решение ЕС о финансировании Киева за счет российских активов

Ведомости

Венгрия блокирует принятие закона ЕС о выделении на военные нужды Украине до 2 млрд евро прибыли от замороженных активов России, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В настоящее время они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины», – заявил источник издания.

Источники также сообщили, что официальные лица ЕС предложили Венгрии компромисс в виде сделки, по которой венгерская часть средств ЕС не будет использована для закупки оружия для Украины. По данным источника, данная сделка «убедила Будапешт не накладывать вето на схему».

Издание утверждает, что Будапешт опасается по поводу автоматического осуществления платежей, но «в целом не имеет ничего против» закона ЕС.

22 мая Совет ЕС официально опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. Согласно постановлению, ЕС будет направлять 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания помощи ВСУ и восстановления Украины. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.

3 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт на Украине. По его словам, конфликт на Украине и антироссийские санкции негативно отразились на европейской экономике. Лидеры Евросоюза и ряда европейских стран каждый день делают новые шаги в направлении войны, несмотря на то что «большинство людей стоят на стороне мира». Премьер-министр Венгрии уточнил, что считает опасными рассуждения о войне в Европе и возможности отправки западных войск на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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