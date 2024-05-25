Йеллен: страны G7 могут выделить Киеву более крупный кредит за счет активов РФ
Страны – участницы G7 солидарны по вопросу выделения более крупного кредита Украине за счет прибыли от замороженный активов России, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.
«Я не видела ничего, что могло бы помешать развитию событий, но есть некоторые проблемы, с которыми нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению», – сообщила она, отвечая на вопрос о возможности дополнительного финансирования Киева (цитата по Reuters).
24 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн. О том что Вашингтон может объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи, 23 мая со ссылкой на двух американских чиновников сообщало Associated Press. По данным информационного агентства, решение о дополнительной поддержке связано с попытками Киева сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области.
22 мая Совет ЕС официально опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. Согласно постановлению, ЕС будет направлять 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания помощи ВСУ и восстановления Украины. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.