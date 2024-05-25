Йеллен: страны G7 могут выделить Киеву более крупный кредит за счет активов РФ

«Я не видела ничего, что могло бы помешать развитию событий, но есть некоторые проблемы, с которыми нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению», – сообщила она, отвечая на вопрос о возможности дополнительного финансирования Киева (цитата по Reuters).