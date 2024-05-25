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Йеллен: страны G7 могут выделить Киеву более крупный кредит за счет активов РФ

Ведомости

Страны – участницы G7 солидарны по вопросу выделения более крупного кредита Украине за счет прибыли от замороженный активов России, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

«Я не видела ничего, что могло бы помешать развитию событий, но есть некоторые проблемы, с которыми нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению», – сообщила она, отвечая на вопрос о возможности дополнительного финансирования Киева (цитата по Reuters).

24 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн. О том что Вашингтон может объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи, 23 мая со ссылкой на двух американских чиновников сообщало Associated Press. По данным информационного агентства, решение о дополнительной поддержке связано с попытками Киева сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области.

22 мая Совет ЕС официально опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. Согласно постановлению, ЕС будет направлять 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания помощи ВСУ и восстановления Украины. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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