США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон считает Харьков приоритетным регионом в плане поставки оружия и военной техники. Было отмечено, что с Киевом обсуждается вопрос размещения там комплекса противовоздушной обороны Patriot. В этот же день Блинкен заявил о дополнительной военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Он также сообщил Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию». Кроме того, 23 мая The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия.