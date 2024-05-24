США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн
США предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью $275 млн. Информация об этом опубликована на сайте американского правительства.
На Украину в том числе будут поставлены боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые мины, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.
О том, что 24 мая США могут объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $275 млн, днем ранее со ссылкой на двух американских чиновников сообщало Associated Press. По данным информационного агентства, решение о дополнительной поддержке связано с попытками Киева сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу ABC, что Украина может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. По словам украинского лидера, исправить ситуацию смогут две системы Patriot.
15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон считает Харьков приоритетным регионом в плане поставки оружия и военной техники. Было отмечено, что с Киевом обсуждается вопрос размещения там комплекса противовоздушной обороны Patriot. В этот же день Блинкен заявил о дополнительной военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Он также сообщил Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию». Кроме того, 23 мая The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия.
В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 18 мая военнослужащие РФ заняли Старицу в Харьковской области. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.
17 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины.