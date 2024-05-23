AP: США планируют направить Украине еще $275 млн военной помощи

15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон считает Харьков приоритетным регионом в плане поставки оружия и военной техники. Было отмечено, что с Киевом обсуждается вопрос размещения там комплекса противовоздушной обороны Patriot. В этот же день Блинкен заявил о дополнительной военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Он также сообщил Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию».