AP: США планируют направить Украине еще $275 млн военной помощи
24 мая США могут объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $275 млн. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Associated Press.
Как уточняет информационное агентство, решение о дополнительной поддержке связано с попытками Киева сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области. По данным источников AP, в новый пакет помощи входят системы HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу ABC, что Украина может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. По словам украинского лидера, исправить ситуацию смогут две системы Patriot.
15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон считает Харьков приоритетным регионом в плане поставки оружия и военной техники. Было отмечено, что с Киевом обсуждается вопрос размещения там комплекса противовоздушной обороны Patriot. В этот же день Блинкен заявил о дополнительной военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Он также сообщил Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию».
В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 18 мая военнослужащие РФ заняли Старицу в Харьковской области. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.
17 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины.