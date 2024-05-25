Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на площадке АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время. И тогда победа будет гарантирована. <...> Как только мы опережаем хотя бы на полшага – эффективность кратно возрастает", – заявил глава государства в ходе встречи.
Среди участников совещания заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов и др.
КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 г. Компания специализируется на развитии научно-производственного потенциала ракетостроения, обеспечении обороноспособности государства, создании управляемых ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования.