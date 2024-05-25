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Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий ОПК

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на площадке АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщается в Telegram-канале Кремля.

"Мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время. И тогда победа будет гарантирована. <...> Как только мы опережаем хотя бы на полшага – эффективность кратно возрастает", – заявил глава государства в ходе встречи.

Среди участников совещания заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов и др.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 г. Компания специализируется на развитии научно-производственного потенциала ракетостроения, обеспечении обороноспособности государства, создании управляемых ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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