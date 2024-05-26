Антонов: выпады Байдена в адрес Путина оскорбляют весь российский народ

«Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны», – сказал Антонов, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, таким образом Вашингтон пытается «самоутвердиться» за счет имиджа российского президента, но это лишь показывает злобу американской власти из-за «того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах».