Байден назвал США единственной в мире сверхдержавой

В феврале Байден оскорбительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина во время предвыборных мероприятий в Сан-Франциско. По словам Путина, это только подтвердило его слова о том, что Байден предпочтительнее для России в качестве будущего президента. «Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен, и судя по тому, что он говорил, я абсолютно прав», – заявил Путин.