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Байден назвал США единственной в мире сверхдержавой

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что США являются единственной в мире сверхдержавой с ведущей демократией. Об этом он сказал выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте в ходе вручения дипломов, пишет The Washington Post.

«Как незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире <...> Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера», – сказал Байден.

Отмечается, что речь американского президента прозвучала «в период многочисленных внешнеполитических вызовов для страны и мира» – конфликта России и Украины, военной кампании Израиля в Газе, «усиления конкуренции с Китаем и продолжающихся угроз со стороны Ирана».

Байден поблагодарил военнослужащих США за доставку помощи в Газу, помощь Израилю и обучение украинских войск. «Тем не менее Байден подчеркнул, что на Украине нет американских солдат, и заявил, что "полон решимости продолжать так и дальше"», – пишет издание.

«Но мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану», – сказал Байден (цитата по ТАСС), вновь допустив оскорбительное высказывание в адрес российского президента.

В феврале Байден оскорбительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина во время предвыборных мероприятий в Сан-Франциско. По словам Путина, это только подтвердило его слова о том, что Байден предпочтительнее для России в качестве будущего президента. «Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен, и судя по тому, что он говорил, я абсолютно прав», – заявил Путин.

В прошлом году, напоминает издание, выступив с вступительной речью в Военно-воздушной академии, Байден упал, пожимая руки выпускникам. Помощники сказали, что президент упал на мешок с песком, лежащий на сцене, и не пострадал. Тем не менее образ падения 80-летнего Байдена встревожил некоторых демократов, которые опасались, что это усилит тревогу избирателей по поводу его возраста. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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