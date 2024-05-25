Байден назвал США единственной в мире сверхдержавой
Президент США Джо Байден заявил, что США являются единственной в мире сверхдержавой с ведущей демократией. Об этом он сказал выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте в ходе вручения дипломов, пишет The Washington Post.
«Как незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире <...> Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера», – сказал Байден.
Отмечается, что речь американского президента прозвучала «в период многочисленных внешнеполитических вызовов для страны и мира» – конфликта России и Украины, военной кампании Израиля в Газе, «усиления конкуренции с Китаем и продолжающихся угроз со стороны Ирана».
Байден поблагодарил военнослужащих США за доставку помощи в Газу, помощь Израилю и обучение украинских войск. «Тем не менее Байден подчеркнул, что на Украине нет американских солдат, и заявил, что "полон решимости продолжать так и дальше"», – пишет издание.
«Но мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану», – сказал Байден (цитата по ТАСС), вновь допустив оскорбительное высказывание в адрес российского президента.
В феврале Байден оскорбительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина во время предвыборных мероприятий в Сан-Франциско. По словам Путина, это только подтвердило его слова о том, что Байден предпочтительнее для России в качестве будущего президента. «Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен, и судя по тому, что он говорил, я абсолютно прав», – заявил Путин.
В прошлом году, напоминает издание, выступив с вступительной речью в Военно-воздушной академии, Байден упал, пожимая руки выпускникам. Помощники сказали, что президент упал на мешок с песком, лежащий на сцене, и не пострадал. Тем не менее образ падения 80-летнего Байдена встревожил некоторых демократов, которые опасались, что это усилит тревогу избирателей по поводу его возраста.