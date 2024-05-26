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Мантуров назвал «хорошим уроком» ситуацию с Boeing и Airbus в России

Ведомости

Россия не допустит повторения ситуации, когда производители самолетов Boeing и Airbus ушли из РФ, Москва получила хороший урок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Зампреда правительства спросили, как Россия отреагирует в случае возобновления в будущем нормальных экономических связей с Западом и желания Boeing и Airbus продолжить работу на российском рынке. 

«Знаете, я опущусь с неба на землю, приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители – после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка – оказалось, что можно за один день уехать – такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – сказал он.

Boeing и Airbus продолжают летать в РФ в условиях санкций более двух лет, рейсов становится больше, обратил внимание Зарубин. Идет постоянная работа в части технического обслуживания самолетов, относительно ремонта и своевременной замены запчастей «все делается», подчеркнул Мантуров.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Для российских авиакомпаний также запрещен пролет над территорией Евросоюза, США и других стран, присоединившихся к санкциям.

На фоне этого российские авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг. Российские перевозчики приобрели у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов в 2023 г., подсчитал РБК. По его данным, выкупленные 165 самолетов составляют 40% от общего числа лайнеров, которые принадлежали западным лизингодателям и остались в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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