Мантуров назвал «хорошим уроком» ситуацию с Boeing и Airbus в России
Россия не допустит повторения ситуации, когда производители самолетов Boeing и Airbus ушли из РФ, Москва получила хороший урок, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Зампреда правительства спросили, как Россия отреагирует в случае возобновления в будущем нормальных экономических связей с Западом и желания Boeing и Airbus продолжить работу на российском рынке.
«Знаете, я опущусь с неба на землю, приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители – после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка – оказалось, что можно за один день уехать – такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – сказал он.
Boeing и Airbus продолжают летать в РФ в условиях санкций более двух лет, рейсов становится больше, обратил внимание Зарубин. Идет постоянная работа в части технического обслуживания самолетов, относительно ремонта и своевременной замены запчастей «все делается», подчеркнул Мантуров.
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Для российских авиакомпаний также запрещен пролет над территорией Евросоюза, США и других стран, присоединившихся к санкциям.
На фоне этого российские авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг. Российские перевозчики приобрели у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов в 2023 г., подсчитал РБК. По его данным, выкупленные 165 самолетов составляют 40% от общего числа лайнеров, которые принадлежали западным лизингодателям и остались в России.