Мантуров назвал «хорошим уроком» ситуацию с Boeing и Airbus в России

«Знаете, я опущусь с неба на землю, приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители – после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка – оказалось, что можно за один день уехать – такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – сказал он.