Лидер армянской оппозиции призвал Пашиняна мирно уйти в отставку

«Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю вас на встречу с настоящим», – заявил Галстанян в рамках крупной протестной акции возле резиденции Пашиняна.