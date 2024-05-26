Лидер армянской оппозиции призвал Пашиняна мирно уйти в отставку
Архиепископ Баграт Галстанян, который возглавляет протестное движение «Тавуш во имя родины» в Армении, призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна мирно уйти в отставку, передает «РИА Новости».
«Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю вас на встречу с настоящим», – заявил Галстанян в рамках крупной протестной акции возле резиденции Пашиняна.
Армянский архиепископ подчеркнул, что акция оппозиции будет исключительно мирной, также он призвал сотрудников полиции к сдержанности.
26 мая стало известно, что оппозиция в Армении выдвинула Галстаняна на должность премьер-министра.
В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.