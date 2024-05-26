Армянская оппозиция выдвинула архиепископа Баграта на пост премьера республики

Галстанян уточнил, что «Тавуш во имя родины» вышло на третий и заключительный этап. Временный кандидат в премьеры движения должен придерживаться трех ключевых пунктов: быть выше партийных или групповых интересов, начать переговоры с Азербайджаном, которые должны состояться в условиях отсутствия угрозы применения силы и возвращения пленных из Баку, и провести выборы, не претендуя в будущем на личное участие в них.