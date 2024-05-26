Армянская оппозиция выдвинула архиепископа Баграта на пост премьера республики
Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян выбран кандидатом на пост премьер-министра Армении от движения. Об этом рассказал востоковед Гурген Меликян, передает Sputnik Армения.
«Нам нужен человек, который может взять ответственность и объединить всех. Человек, который знает, что такое родина, знает цену человеческой жизни, мира», – подчеркнул Меликян.
Галстанян уточнил, что «Тавуш во имя родины» вышло на третий и заключительный этап. Временный кандидат в премьеры движения должен придерживаться трех ключевых пунктов: быть выше партийных или групповых интересов, начать переговоры с Азербайджаном, которые должны состояться в условиях отсутствия угрозы применения силы и возвращения пленных из Баку, и провести выборы, не претендуя в будущем на личное участие в них.
«Учитывая ожидания широких кругов относительно моей кандидатуры, обсудил с Католикосом всех армян, и мы решили, что я не могу совмещать мою службу и премьерство», – заметил лидер оппозиционного движения.
Галстанян попросил заморозить его 30-летнюю духовную службу и отметил, что готов принести эту жертву на алтарь священной родины. По словам архиепископа, его служба выше любой должности, но без отказа от нее ничего не может измениться в Армении. У Галстаняна также есть двойное гражданство, что предполагает ограничения.
13 мая МВД Армении сообщило, что полиция задержала 171 участника протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном.
До этого 9 мая Галстанян призвал к тотальным забастовкам, чтобы парализовать город утром 13 мая. По его мнению, после конкретных планов в отношении процесса вотума недоверия и кандидата в премьер-министры на протесты выйдет несколько сотен тысяч.
В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.