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МО и МЧС РФ предложили Армении помощь в ликвидации последствий наводнения

Ведомости

Минобороны и МЧС России предложили Армении свою помощь в ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщается в Telegram-каналах ведомств.

В МЧС России уточнили, что передали предложение помочь в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования.

Об аналогичном решении сообщили в Минобороны – по запросу армянской стороны министерство готово направить свои силы в район стихийного бедствия.

«Командованию 102 российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники», – говорится в сообщении военного ведомства.

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан.

В Армении из-за проливных дождей произошло наводнение, 25-26 мая в северных регионах республики выпала месячная норма осадков. Были затоплены некоторые населенные пункты и дороги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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