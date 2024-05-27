МО и МЧС РФ предложили Армении помощь в ликвидации последствий наводнения
Минобороны и МЧС России предложили Армении свою помощь в ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщается в Telegram-каналах ведомств.
В МЧС России уточнили, что передали предложение помочь в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ через Российско-армянский центр гуманитарного реагирования.
Об аналогичном решении сообщили в Минобороны – по запросу армянской стороны министерство готово направить свои силы в район стихийного бедствия.
«Командованию 102 российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники», – говорится в сообщении военного ведомства.
26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан.
В Армении из-за проливных дождей произошло наводнение, 25-26 мая в северных регионах республики выпала месячная норма осадков. Были затоплены некоторые населенные пункты и дороги.