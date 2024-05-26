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Россия предложила Армении помощь в связи с наводнением

Ведомости

Посольство России в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В Армении из-за проливных дождей произошло наводнение, 25-26 мая в северных регионах республики выпала месячная норма осадков, напомнили в российском ведомстве. Некоторые населенные пункты оказались затоплены. Известно об одном погибшем и пропавших без вести.

26 мая Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, которые используются при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах, сообщила Захарова. Сейчас в Лорийской и Тавушской областях работает 50 единиц оборудования, ранее предоставленного центром.

Руководство центра, как отмечается, находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД республики, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях. По данным российской стороны, центр в случае необходимости готов привлечь дополнительные силы и средства и предоставить гуманитарную помощь пострадавшему населению.

«Посольство России в Ереване и Генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации», – добавили в МИДе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 мая отправился в зону бедствия на севере страны, сообщала пресс-служба армянского кабмина. Днем ранее вертолет, на борту которого находился Пашинян, совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий. В результате выхода из берегов реки Дебед на трассе М-6, соединяющей Армению и Грузию, был затоплен и разрушен участок длиной около 50 м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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