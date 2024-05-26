Россия предложила Армении помощь в связи с наводнением

Руководство центра, как отмечается, находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД республики, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях. По данным российской стороны, центр в случае необходимости готов привлечь дополнительные силы и средства и предоставить гуманитарную помощь пострадавшему населению.