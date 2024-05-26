Россия предложила Армении помощь в связи с наводнением
Посольство России в Ереване контактирует с МИД Армении по вопросу оказания помощи после наводнения в республике и установления среди пострадавших российских граждан. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В Армении из-за проливных дождей произошло наводнение, 25-26 мая в северных регионах республики выпала месячная норма осадков, напомнили в российском ведомстве. Некоторые населенные пункты оказались затоплены. Известно об одном погибшем и пропавших без вести.
26 мая Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, которые используются при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах, сообщила Захарова. Сейчас в Лорийской и Тавушской областях работает 50 единиц оборудования, ранее предоставленного центром.
Руководство центра, как отмечается, находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД республики, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях. По данным российской стороны, центр в случае необходимости готов привлечь дополнительные силы и средства и предоставить гуманитарную помощь пострадавшему населению.
«Посольство России в Ереване и Генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации», – добавили в МИДе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 мая отправился в зону бедствия на севере страны, сообщала пресс-служба армянского кабмина. Днем ранее вертолет, на борту которого находился Пашинян, совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий. В результате выхода из берегов реки Дебед на трассе М-6, соединяющей Армению и Грузию, был затоплен и разрушен участок длиной около 50 м.