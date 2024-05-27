В Армении начались акции протеста против Пашиняна
В Армении с утра 27 мая начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Сторонники движения «Тавуш во имя родины» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном заблокировали трассы Ереван – Аштарак и Ереван – Армавир. Кроме того, перекрыты еще несколько проспектов и улиц в Ереване. Сам Галстанян, как и обещал, тоже перекрыл дорогу: на черном внедорожнике он заблокировал перекресток улиц Абовяна и Саят-Нова.
По состоянию на 08:55 (07:55 мск) полиция задержала 67 человек. News.am пишет, что задержания происходят на улице Абовяна и проспекте Тиграна Меца. Среди задержанных – депутат фракции «Армения» Артур Саргсян и Игорь Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ, бывшего начальника генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова.
Протестующие требуют отставки Пашиняна. 26 мая движение «Тавуш во имя родины» выдвинуло кандидатуру Галстаняна на должность премьер-министра Армении. Один из лидеров организации Гурген Меликян заявил, что такое решение было принято после встреч и совещаний с представителями различных сфер, политических партий и общественных движений в течение месяца. Галстанян во время вчерашнего митинга предложил Пашиняну встретиться и призвал его уйти в отставку.
Поводом для протестов в Армении стало решение о делимитации границ с Азербайджаном. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Азербайджана перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 24 мая их заняли азербайджанские пограничники.