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В Армении начались акции протеста против Пашиняна

Ведомости

В Армении с утра 27 мая начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Сторонники движения «Тавуш во имя родины» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном заблокировали трассы Ереван – Аштарак и Ереван – Армавир. Кроме того, перекрыты еще несколько проспектов и улиц в Ереване. Сам Галстанян, как и обещал, тоже перекрыл дорогу: на черном внедорожнике он заблокировал перекресток улиц Абовяна и Саят-Нова.

По состоянию на 08:55 (07:55 мск) полиция задержала 67 человек. News.am пишет, что задержания происходят на улице Абовяна и проспекте Тиграна Меца. Среди задержанных – депутат фракции «Армения» Артур Саргсян и Игорь Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ, бывшего начальника генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова.

Протестующие требуют отставки Пашиняна. 26 мая движение «Тавуш во имя родины» выдвинуло кандидатуру Галстаняна на должность премьер-министра Армении. Один из лидеров организации Гурген Меликян заявил, что такое решение было принято после встреч и совещаний с представителями различных сфер, политических партий и общественных движений в течение месяца. Галстанян во время вчерашнего митинга предложил Пашиняну встретиться и призвал его уйти в отставку.

Поводом для протестов в Армении стало решение о делимитации границ с Азербайджаном. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Азербайджана перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 24 мая их заняли азербайджанские пограничники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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