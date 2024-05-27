В Армении начались акции протеста против Пашиняна

Сторонники движения «Тавуш во имя родины» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном заблокировали трассы Ереван – Аштарак и Ереван – Армавир. Кроме того, перекрыты еще несколько проспектов и улиц в Ереване. Сам Галстанян, как и обещал, тоже перекрыл дорогу: на черном внедорожнике он заблокировал перекресток улиц Абовяна и Саят-Нова.