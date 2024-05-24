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Азербайджанские пограничники заняли четыре села на границе с Арменией

Ведомости

Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, передает агентство News.az.

«В результате работ по делимитации определена линия границы протяженностью 12,7 км. Азербайджану возвращены четыре села Газахского района – Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы», – сказано в заявлении.

Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составляет 6,5 кв. км.

Перед этим войска Армении и Азербайджана были отведены от участка границы в Тавушской области. В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что теперь охранять границу у сел Беркабер (азербайджанское село Кызыл-Гаджилы), Воскепар (Ашагы-Аскипара) и Баганис (Баганис Айрым) будут пограничники республики. Уточнялось, что 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц (Хейримли) до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме.

В СНБ добавили, что противоположные участки границы будут охранять пограничники Азербайджана.

19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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