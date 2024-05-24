Азербайджанские пограничники заняли четыре села на границе с Арменией
Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, передает агентство News.az.
«В результате работ по делимитации определена линия границы протяженностью 12,7 км. Азербайджану возвращены четыре села Газахского района – Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы», – сказано в заявлении.
Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составляет 6,5 кв. км.
Перед этим войска Армении и Азербайджана были отведены от участка границы в Тавушской области. В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что теперь охранять границу у сел Беркабер (азербайджанское село Кызыл-Гаджилы), Воскепар (Ашагы-Аскипара) и Баганис (Баганис Айрым) будут пограничники республики. Уточнялось, что 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц (Хейримли) до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме.
В СНБ добавили, что противоположные участки границы будут охранять пограничники Азербайджана.
19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке.