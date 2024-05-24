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Армения и Азербайджан передадут охрану участка границы в Тавуше пограничникам

Ведомости

Участок границы у трех сел в Тавушской области с 24 мая начнут охранять пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, а не военные. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что армянским пограничникам будет доверена охрана участка протяженностью 1,9 км у села Беркабер, а также участка государственной границы в 4,9 км у сел Воскепар и Баганис.

При этом 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме. В СНБ добавили, что противоположные участки границы будут охранять пограничники Азербайджана.

19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех населенных пунктов. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область после делимитации границ. Он пояснил, что они находились на границе в связи с напряженной ситуацией на границе, но сейчас пограничники Армении и Азербайджана «смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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