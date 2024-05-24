Армения и Азербайджан передадут охрану участка границы в Тавуше пограничникам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область после делимитации границ. Он пояснил, что они находились на границе в связи с напряженной ситуацией на границе, но сейчас пограничники Армении и Азербайджана «смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом».