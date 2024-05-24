Армения и Азербайджан передадут охрану участка границы в Тавуше пограничникам
Участок границы у трех сел в Тавушской области с 24 мая начнут охранять пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, а не военные. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что армянским пограничникам будет доверена охрана участка протяженностью 1,9 км у села Беркабер, а также участка государственной границы в 4,9 км у сел Воскепар и Баганис.
При этом 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме. В СНБ добавили, что противоположные участки границы будут охранять пограничники Азербайджана.
19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех населенных пунктов. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область после делимитации границ. Он пояснил, что они находились на границе в связи с напряженной ситуацией на границе, но сейчас пограничники Армении и Азербайджана «смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом».