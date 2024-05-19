Алиев назвал обнадеживающим начало делимитации армяно-азербайджанской границы

15 мая комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном подписали протокол – описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахском районе Азербайджана. Пресс-служба МИД Армении сообщила, что комиссии встретились непосредственно на границе двух стран. Протокол был составлен с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 г., прошедшей процедуру дежурства в 1979 г. Цель протокола – приведение в соответствие этих данных с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.