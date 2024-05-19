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Алиев назвал обнадеживающим начало делимитации армяно-азербайджанской границы

Ведомости

Начало делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией дает надежду на подписание странами мирного соглашения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Баку видит первые позитивные результаты процесса, в северной части азербайджанской границы уже начались делимитация и демаркация, сообщил глава государства на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз.

«Считаем, что это обнадеживающее событие, потому что это дает надежду на то, что после долгого перерыва между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение», – сказал президент (цитата по ТАСС).

19 апреля МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

15 мая комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном подписали протокол – описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахском районе Азербайджана. Пресс-служба МИД Армении сообщила, что комиссии встретились непосредственно на границе двух стран. Протокол был составлен с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 г., прошедшей процедуру дежурства в 1979 г. Цель протокола – приведение в соответствие этих данных с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Алиев в марте говорил, что Баку сейчас ближе к заключению мирного соглашения с Ереваном, чем когда-либо. В следующем месяце он заявил, что стороны имеют общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение, и нужно лишь проработать детали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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