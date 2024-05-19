Алиев назвал обнадеживающим начало делимитации армяно-азербайджанской границы
Начало делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией дает надежду на подписание странами мирного соглашения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Баку видит первые позитивные результаты процесса, в северной части азербайджанской границы уже начались делимитация и демаркация, сообщил глава государства на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы» на реке Араз.
«Считаем, что это обнадеживающее событие, потому что это дает надежду на то, что после долгого перерыва между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение», – сказал президент (цитата по ТАСС).
19 апреля МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
15 мая комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном подписали протокол – описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахском районе Азербайджана. Пресс-служба МИД Армении сообщила, что комиссии встретились непосредственно на границе двух стран. Протокол был составлен с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 г., прошедшей процедуру дежурства в 1979 г. Цель протокола – приведение в соответствие этих данных с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.
Алиев в марте говорил, что Баку сейчас ближе к заключению мирного соглашения с Ереваном, чем когда-либо. В следующем месяце он заявил, что стороны имеют общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение, и нужно лишь проработать детали.