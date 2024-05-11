В Казахстане прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

Армения нацелена на мир и согласование международного договора, очень конструктивно вовлечена в мирный процесс, добавил Мирзоян. В Ереване считают, что ограничиваться подписанием мирного договора не следует и можно «пойти дальше»: разблокировать транспортные коммуникации в регионе «с пониманием того, что все инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, через территории которых они проходят», а все процедуры пересечения государственной границы будут согласованы в соответствии с принципом взаимности.