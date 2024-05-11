В Казахстане прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
В Алматы завершились двухдневные переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, стороны договорились продолжить обсуждения. Об этом сообщили пресс-службы министерств двух государств.
Ведомства выпустили два идентичных заявления по итогам переговоров в Казахстане, которые стартовали 10 мая.
«Министры приветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении. Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия», – говорится в заявлениях.
В ходе визита в республику армянский и азербайджанский министры встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Переговоры прошли как отдельно, так и в двустороннем формате.
Он напомнил о подписании в Казахстане в 1991 г. Алма-Атинской декларации, которая признала бывшие административные границы Советских республик межгосударственными границами независимых государств. Министр подчеркнул, что последние два года Баку и Ереван подтверждали взаимное признание территориальной целостности на основе этой декларации.
«Также подтвердили, что процесс делимитации должен осуществляться на основе Алма-Атинской декларации. По сути, это означает, что в процессе делимитации должны быть воспроизведены границы, существовавшие на момент распада СССР», – сказал он.
Армения нацелена на мир и согласование международного договора, очень конструктивно вовлечена в мирный процесс, добавил Мирзоян. В Ереване считают, что ограничиваться подписанием мирного договора не следует и можно «пойти дальше»: разблокировать транспортные коммуникации в регионе «с пониманием того, что все инфраструктуры останутся под суверенитетом тех стран, через территории которых они проходят», а все процедуры пересечения государственной границы будут согласованы в соответствии с принципом взаимности.
Встречу двух министром МИД Армении анонсировал 6 мая. До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что Астана готова предоставить площадку для продолжения переговорного процесса Армении и Азербайджана.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией. Баку, по словам Алиева, предложил мир, несмотря на «необоснованные политические атаки» на Азербайджан. Он заявил, что после тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе.