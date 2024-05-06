Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 10 мая в Алма-Ате
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проведет встречу с главой азербайджанского МИДа Джейхуном Байрамовым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МИД Армении.
Ведомство сообщает, что переговоры между главами министерств пройдут 10 мая в Алма-Ате. До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что Астана готова предоставить площадку для продолжения переговорного процесса Армении и Азербайджана.
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров подтвердил проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана, сообщило агентство. Он отметил, что переговоры будут закрытыми, представителей прессы пригласят на открытие.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией. Баку, по словам Алиева, предложил мир, несмотря на «необоснованные политические атаки» на Азербайджан. Он заявил, что после тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе.
В апреле граждане Армении, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, перекрыли тракторами автодорогу Армения – Иран на участке Ехегнадзора. Издание «Спутник-Армения» также сообщало, что трасса Ереван – Гюмри была перекрыта примерно двумя десятками человек и несколькими машинами в знак солидарности с участниками протестных акций в Тавушской области.
Волнения в республике начались после того, как Армения и Азербайджан договорились о делимитации границ на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку должны перейти села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Не согласившись с этим, местные жители вышли с протестом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 апреля, что Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном. При этом в Кремле не хотели бы комментировать проходящую в Армении акцию протеста из-за делимитации границы с Азербайджаном.