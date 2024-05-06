Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 10 мая в Алма-Ате

Волнения в республике начались после того, как Армения и Азербайджан договорились о делимитации границ на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку должны перейти села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Не согласившись с этим, местные жители вышли с протестом.