Алиев: Баку и Ереван имеют общее понимание о формате мирного соглашения
Азербайджан и Армения имеют общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение между двумя странами, нужно лишь проработать детали, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время», – сообщил он в ходе международной конференции в Баку (цитата по ТАСС).
Ранее 23 апреля МВД Армении сообщило, что республика начинает вести работы по делимитации границ с Азербайджаном. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что война Армении и Азербайджана может произойти «в конце недели», если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Баку. Он говорил, что в результате делимитации и демаркации существующая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут стоять пограничники.