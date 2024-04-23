Алиев: Баку и Ереван имеют общее понимание о формате мирного соглашения

В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что война Армении и Азербайджана может произойти «в конце недели», если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Баку. Он говорил, что в результате делимитации и демаркации существующая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут стоять пограничники.